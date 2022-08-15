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8 минут назад

Киев сговорился с Британией для уничтожения Крымского моста

Елена Прошина

Украина обсудила возможность уничтожения Крымского моста с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на саммите НАТО в июне. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Киев сговорился с Британией для уничтожения Крымского моста
Фото: ТАССТАСС

Он отметил выступление эксперта Игоря Коротченко в эфире телеканала «Россия 1», который рассказал, что глава Министерства обороны Великобритании лично руководит разработкой плана по нанесению ударов по инфраструктуре Крыма.

Гончаренко пояснил, что власти Украины обсуждали с Беном Уоллесом план по уничтожению Крымского моста еще в июне.

Кроме того, депутат Рады опубликовал в своем Telegram-канале фотографию прошедших переговоров. На ней вместе с ним и министром обороны Великобритании запечатлен премьер-министр государства Борис Джонсон.

Политические деятели и военнослужащие Украины неоднократно заявляли о намерении уничтожить Крымский мост. Российские власти при этом заверили граждан, что безопасность инфраструктуры Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских солдат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремлю известно об угрозах в сторону инфраструктуры Крыма со стороны Украины, их не собираются игнорировать.

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