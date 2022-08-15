Стало известно о подготовке Киевом диверсии на Запорожской АЭС

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Киев готовится провести спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС, находящееся под контролем российских сил.
«Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье», – написал Кива в телеграм-канале.
Кива уверен, что укронацисты уже ведут информационную подготовку данного теракта, готовясь свалить всю вину на Россию.
Ранее «СП» писала о том, что замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил о том, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону ВСУ и значительно продвинулись в направлении Угледара.