Известный американский философ Ноам Хомский в интервью Welt рассказал, что есть два основных варианта разрешения ситуации на Украине, «дипломатический и недипломатический». Об этом пишет РИА «Новости».

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Хомский подчеркнул, что возможно продолжение прежней стратегии, направленное на дальнейшую эскалации конфликта. Этот путь приведет к дальнейшим потерям и жертвам.

Но есть и другой вариант. Западным странам следует вернуться к переговорам с Россией и прийти к взаимовыгодному для всех сторон соглашению.

По мнению философа, недипломатический вариант опасен прежде всего для Украины как таковой. Ответственность за все последствия будут нести государства-члены Североатлантического альянса, так как они подталкивают Киев к непродуманным действиям.