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22 минуты назад

Стали известны основные варианты разрешения конфликта на Украине

Илья Родин

Известный американский философ Ноам Хомский в интервью Welt рассказал, что есть два основных варианта разрешения ситуации на Украине, «дипломатический и недипломатический». Об этом пишет РИА «Новости».

В США назвали два варианта разрешения конфликта на Украине
Фото: ТАССТАСС

Хомский подчеркнул, что возможно продолжение прежней стратегии, направленное на дальнейшую эскалации конфликта. Этот путь приведет к дальнейшим потерям и жертвам.

Но есть и другой вариант. Западным странам следует вернуться к переговорам с Россией и прийти к взаимовыгодному для всех сторон соглашению.

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По мнению философа, недипломатический вариант опасен прежде всего для Украины как таковой. Ответственность за все последствия будут нести государства-члены Североатлантического альянса, так как они подталкивают Киев к непродуманным действиям.

Хомский напомнил, что во время Карибского кризиса на уступки Вашингтону пошел СССР. В современном конфликте «попятиться должен Запад». В заключение он добавил, что мир, основанный на компромиссах, простоял на протяжении десятков лет.

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