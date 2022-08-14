В США назвали два варианта разрешения конфликта на Украине

Известный американский философ Ноам Хомский в интервью Welt рассказал, что есть два основных варианта разрешения ситуации на Украине, «дипломатический и недипломатический». Об этом пишет РИА «Новости».
Хомский подчеркнул, что возможно продолжение прежней стратегии, направленное на дальнейшую эскалации конфликта. Этот путь приведет к дальнейшим потерям и жертвам.
Но есть и другой вариант. Западным странам следует вернуться к переговорам с Россией и прийти к взаимовыгодному для всех сторон соглашению.
По мнению философа, недипломатический вариант опасен прежде всего для Украины как таковой. Ответственность за все последствия будут нести государства-члены Североатлантического альянса, так как они подталкивают Киев к непродуманным действиям.
Хомский напомнил, что во время Карибского кризиса на уступки Вашингтону пошел СССР. В современном конфликте «попятиться должен Запад». В заключение он добавил, что мир, основанный на компромиссах, простоял на протяжении десятков лет.