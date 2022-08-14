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1 час назад

Пять американских конгрессменов прибыли на Тайвань

Газета.Ruиещё 1

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань, сообщает «Интерфакс».

Пять членов Конгресса США прибыли на Тайвань
Фото: ReutersReuters

Самолет с конгрессменами приземлился в аэропорту Тайбэя в 18:53 по местному времени (13:53 мск).

В состав делегации вошли сенатор-демократ Эд Марки, члены палаты представителей от Демократической партии Джон Гараменди, Алан Лоувенталь и Дон Бейер, а также член палаты представителей от республиканцев Амата Колман Радеваген.

В американском посольстве ранее сообщили, что визит делегации продлится 14–15 августа. Представители конгресса США планируют встретиться с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, обсудить отношения США и Тайваня, региональную безопасность, сферу торговли, инвестиции, логистику, климатические изменения и «другие значимые вопросы взаимного интереса».

Захарова высмеяла визит конгрессменов США на Тайвань

Ранее на Тайвань прилетела спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Этот визит обострил обстановку в регионе и отношения США и Китая. В ответ на соответствующий шаг американского политика Китай запустил масштабные военные учения вокруг Тайваня и усилил давление на Тайбэй.

Китай пригрозил Пелоси санкциями за вмешательство в дела КНР. Пекин предупредил, что будет решительно защищать свой суверенитет, так как считает Тайвань своей территорией.

Пелоси же заявила, что США по-прежнему придерживаются принципа «одного Китая» и ее поездка на Тайвань не была попыткой «изменить политику».

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