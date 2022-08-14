Глава Минюстиции Латвии Янис Борданс рассказал в интервью Delfi, что правительство страны работает над законопроектом об ограниченном использовании русского языка. Его употребление планируется запретить в офисах и общественных местах. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что следует «установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза», в торговых сетях, при оказании услуг, в телефонных сообщениях и письмах от кредитных организаций.

Министр пояснил, что практика одновременного использования государственного и латышского языков закрепилась в результате русификации. По его мнению, это следует запретить, за исключением конкретных случаев, которые будут прописаны в законе.

Борданс подчеркнул, что латышский язык должен использоваться в обязательном порядке в деловой коммуникации, а также для бесед на рабочих местах.