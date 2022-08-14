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48 минут назад

Власти Латвии обсуждают закон об ограничении русского языка в общественных местах

Илья Родин

Глава Минюстиции Латвии Янис Борданс рассказал в интервью Delfi, что правительство страны работает над законопроектом об ограниченном использовании русского языка. Его употребление планируется запретить в офисах и общественных местах. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник подчеркнул, что следует «установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза», в торговых сетях, при оказании услуг, в телефонных сообщениях и письмах от кредитных организаций.

В Латвии запретили учиться на русском

Министр пояснил, что практика одновременного использования государственного и латышского языков закрепилась в результате русификации. По его мнению, это следует запретить, за исключением конкретных случаев, которые будут прописаны в законе.

Борданс подчеркнул, что латышский язык должен использоваться в обязательном порядке в деловой коммуникации, а также для бесед на рабочих местах.

Он сообщил, что закон будет направлен в соответствующие инстанции в ближайшее время. В него могут быть внесены дополнения, регулирующие вопросы трудоустройства. При публикации вакансий потребуется объяснить, по какой причине необходимы сотрудники, знающие русский язык.

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