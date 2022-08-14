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36 минут назад

Бывший охранник принцессы Дианы назвал ошибку своего коллеги в день ее гибели

Газета.Ru

Бывший телохранитель принцессы Дианы Ли Сансум заявил, что если бы в день ее гибели 31 августа 1997 года рядом с ней находился он, она бы выжила в автокатастрофе. Об этом он сказал в интервью изданию The Sun.

Экс-охранник принцессы Дианы назвал ошибку своего коллеги в день ее гибели
Фото: Jerome Delay/APJerome Delay/AP

«Когда я узнал, что они не были пристегнуты в момент аварии, я понял, почему они не выжили. Это не должно было произойти», — сказал он.

По словам 60-летнего Ли Сансума, который работал на принцессу Диану и ее возлюбленного Доди Аль-Файеда в 25-летнем возрасте, отец мужчины, египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед, приказывал следить за тем, чтобы его сын всегда пристегивался в машине.

«Доди особенно ненавидел ремни безопасности, но я всегда на них настаивал», — объяснил бывший телохранитель пары.

Как вспоминает Ли Сансум, кто именно будет охранять принцессу Диану и ее партнера 31 августа 1997 года, телохранители решали, бросив жребий — они вытягивали спички.

«Я вытянул спичку, и она оказалась длинной», — сказал он.

Ли Сансум также заявил, что принцесса Диана боялась покушения. После убийства своего друга Джанни Версаче 15 июля 1997 года она спрашивала, не мог ли это сделать профессиональный киллер.

«Я думал, что мог. Тогда она сказала то, что остается со мной до сих пор: «Ты не думаешь, что они сделают это и со мной?» Ее трясло, и по ее тону было понятно, что она правда думала, что «они» могут, кем бы эти «они» ни были», — рассказал экс-телохранитель.

В результате автокатастрофы 31 августа 1997 года в парижском тоннеле погибли принцесса Диана, Доди Аль-Файед и водитель «Мерседеса», на котором они ехали, Генри Пол. Охранник Тревор Рис-Джонс выжил. Хронику событий той ночи ранее публиковала «Газета.Ru».

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