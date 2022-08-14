Экс-охранник принцессы Дианы назвал ошибку своего коллеги в день ее гибели

«Я думал, что мог. Тогда она сказала то, что остается со мной до сих пор: «Ты не думаешь, что они сделают это и со мной?» Ее трясло, и по ее тону было понятно, что она правда думала, что «они» могут, кем бы эти «они» ни были», — рассказал экс-телохранитель.