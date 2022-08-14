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10 минут назад

Делегация конгрессменов США посетит Тайвань

Майк Габриелян

Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье, 14 августа. О новом визите американцев сообщает ABC со ссылкой на Associated Press.

Делегация конгрессменов США посетит Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законодатели США посещают Тайвань через 12 дней после визита Нэнси Пелоси, который разозлил Китай, ответивший военными учениями», - пишут журналисты.

Данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar показывают, что самолет конгрессменов находится уже над островом.

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2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси осуществила визит на Тайвань. За ее перелетом следил весь мир, Китай поднял военные истребители, но не стал мешать самолету Пелоси.

Пекин выступил с критикой визита и выразил протест США. Пелоси прибыла без разрешения КНР, а в Пекине считают Тайвань частью Китая.

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