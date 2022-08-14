Делегация конгрессменов США посетит Тайвань

Делегация Конгресса США посетит Тайвань в воскресенье, 14 августа. О новом визите американцев сообщает ABC со ссылкой на Associated Press.

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«Законодатели США посещают Тайвань через 12 дней после визита Нэнси Пелоси, который разозлил Китай, ответивший военными учениями», - пишут журналисты.

Данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar показывают, что самолет конгрессменов находится уже над островом.

2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси осуществила визит на Тайвань. За ее перелетом следил весь мир, Китай поднял военные истребители, но не стал мешать самолету Пелоси.