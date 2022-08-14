Российские самолеты застряли в аэропортах Германии

Не менее десяти самолетов, принадлежащих России, все еще остаются в Германии. Они заблокированы уже почти полгода после закрытия воздушного пространства ЕС для россиян.
Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на министерство транспорта Германии.
«Поскольку самолеты подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место», — говорится в сообщении министерства.
По данным чиновников, в Лейпциге находятся три российских самолета Ан-124. Эти машины, в основном, используются для чартерных грузовых рейсов.
В аэропорту Кельна заблокированы Bombardier Challenger 300 и Boeing 737.
Boeing 737 используется для пассажирских рейсов. Bombardier вмещает от восьми до одиннадцати мест и служит бизнес-джетом.
Один Boeing 747 находится во Франкфурте-Хане.
Еще четыре самолета стоят в Баден-Бадене: Cessna 750, два Embraer и Bombardier.
Кроме того, Airbus A320, когда-то арендованный российской авиакомпанией, до сих пор находится в Мюнхене. Решение о дальнейшем его использовании будет принимать владелец.
С этими самолетами могут проводиться только работы, которые служат для «временной защиты» машин. Например, буксировка на стоянку или «защита от несанкционированного доступа».
Запрещены все другие работы по техническому обслуживанию и предоставление запасных частей.
ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов после начала военной операции на Украине. В ответ Россия также закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Германии и еще 35 стран. Теперь европейцам, летящим, например, в Китай, Японию и Корею, нужно облетать вокруг России. Это значительно удлиняет и удорожает полет.