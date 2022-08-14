Российские самолеты застряли в аэропортах Германии

Не менее десяти самолетов, принадлежащих России, все еще остаются в Германии. Они заблокированы уже почти полгода после закрытия воздушного пространства ЕС для россиян.

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Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на министерство транспорта Германии.

«Поскольку самолеты подлежат запрету на взлет и полет из-за режима санкций ЕС, они не могут использоваться владельцем и не могут быть вывезены в другое место», — говорится в сообщении министерства.

По данным чиновников, в Лейпциге находятся три российских самолета Ан-124. Эти машины, в основном, используются для чартерных грузовых рейсов.

В аэропорту Кельна заблокированы Bombardier Challenger 300 и Boeing 737.

Boeing 737 используется для пассажирских рейсов. Bombardier вмещает от восьми до одиннадцати мест и служит бизнес-джетом.

Один Boeing 747 находится во Франкфурте-Хане.

Еще четыре самолета стоят в Баден-Бадене: Cessna 750, два Embraer и Bombardier.

Кроме того, Airbus A320, когда-то арендованный российской авиакомпанией, до сих пор находится в Мюнхене. Решение о дальнейшем его использовании будет принимать владелец.

С этими самолетами могут проводиться только работы, которые служат для «временной защиты» машин. Например, буксировка на стоянку или «защита от несанкционированного доступа».

Запрещены все другие работы по техническому обслуживанию и предоставление запасных частей.