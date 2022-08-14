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30 минут назад

СМИ: отношение лидеров западных стран к Зеленскому ухудшилось

Илья Родин

Обозреватель Стив Кортес в статье для популярного американского журнала Newsweek рассказал о том, что на Западе значительно ухудшилось отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Стало известно об изменении отношения Запада к Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стив Кортес пояснил, что в первые месяцы после начала спецоперации украинский президент пользовался большой популярностью на Западе. Пресса постоянно писала о нем, звезды и влиятельные политики говорили о его важном значении для демократического мира.

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По мере того, как он «раскрывал свою истинную природу», отношение к нему менялось, уточняет автор. Особенно резкое изменение динамики восприятия Зеленского в западных странах произошло в августе.

Одним из первых запустил пробный шар Томас Фридман из «Нью-Йорк Таймс». Он подчеркнул, что официальные лица США на публике аккуратно высказываются о главе Украины. Но в частных разговорах они выражают свою глубокую обеспокоенность его поведением.

Кортес уточнил, что власти Штатов внезапно осознали, что Зеленский склонен к диктатуре. Он запретил оппозиционные СМИ и партии, уволил чиновников из высшего эшелона власти, заявил о том, что его жизнь намного важнее жизней миллионов киевлян.

Особое негодование у Вашингтона вызвало то, что украинский президент позволил себе на фоне тайваньского кризиса обратиться к главе КНР Си Цзиньпину. Его униженная просьба о помощи к лидеру коммунистического Китая, поясняет автор, сняла с Зеленского ореол образцово-показательного борца за права человека.

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