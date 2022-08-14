В планах Байдена выдвинуться на новый срок усомнились

«Для него это будет ошибкой. Об этом сейчас подзабыли, но, когда Байден объявлял о своем выдвижении на первый срок, он оговаривал, что он президент одного срока. Сейчас это все подзабыто, но стоит ему объявить о выдвижении на второй срок, это ему обязательно вспомнят. На самом старте он уже очень сильно потеряет. К тому же еще очень много времени. Мне кажется, предсказания, что Байден собирается пойти на выборы сомнительны», — сказал американист.