Британцы высмеяли обещания Зеленского

«Вы думаете, что знаете, что происходит, но это не так. Люди (невежественные дураки) призывают к эскалации, не понимая, что Россия еще не начала воевать. Ложь, которую вы проглатываете, вовлекает нас в конфликт, в котором мы не можем победить. Россия настолько богата природными ресурсами, что никакие эмбарго на продажу дизайнерских лейблов ей не повредят. Украина практически нецивилизованная страна, романтизированная как иначе для отдельной повестки дня», — считает albert_s sad123.