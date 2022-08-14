Британцы высмеяли обещания Зеленского

Британские пользователи высмеяли обещания президента Украины Владимира Зеленского «разгромить» российскую армию. Так англичане прокомментировали статью Daily Mail, в которой сообщается о якобы достигнутых результатах ВСУ в спецоперации.
Пользователи удивляются громким заявлением Зеленского на фоне продвижения армии РФ.
«Что случилось с миллионным наступлением Зеленского, которое, как нам говорили более месяца назад, вернет всю Южную Украину? Между тем сегодня украинская армия отступила из своего сильно укрепленного города Пески, который они удерживали с 2014 года», — написал Kelly_S.
По мнению комментаторов, западным странам не стоит провоцировать Россию на эскалацию.
«Вы думаете, что знаете, что происходит, но это не так. Люди (невежественные дураки) призывают к эскалации, не понимая, что Россия еще не начала воевать. Ложь, которую вы проглатываете, вовлекает нас в конфликт, в котором мы не можем победить. Россия настолько богата природными ресурсами, что никакие эмбарго на продажу дизайнерских лейблов ей не повредят. Украина практически нецивилизованная страна, романтизированная как иначе для отдельной повестки дня», — считает albert_s sad123.
Его поддержал другой комментатор:
«Это звучит опасно. Спецоперация может превратиться в войну, когда русские снимут перчатки! Не злите русских, вам не понравится, когда они рассердятся».
Британские пользователи уверены, что западные СМИ намеренно распространяют фейки, вводя читателей в заблуждение.
«Очередное „русские солдаты сейчас ОТРЕЗАНЫ, Россия несет ОГРОМНЫЕ потери“! Сколько раз DM швырял этот старый каштан только для того, чтобы через несколько дней оказалось, что это полная ерунда? В реальном мире Россия сегодня взяла еще один город и все еще продвигается вперед, полностью контролируя его».
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.