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49 минут назад

Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Подразделения украинской армии в воскресенье открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские войска обстреляли Донецк из «Градов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным представительства, под обстрел попал Куйбышевский район города. Этот же район ранее в воскресенье украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии, передает ТАСС.

Кроме того, в воскресенье под артиллерийским огнем с украинской стороны оказались Киевский и Петровский районы столицы ДНР.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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