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21 минуту назад

В Херсоне заявили об агонии киевского режима

Елена Прошина

Власти Украины «бьются в агонии», чтобы сорвать референдум в Херсонской области с помощью обстрелов и «терроризирования» местных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

В Херсоне заявили об агонии киевского режима
Фото: ReutersReuters

По его словам, националисты наносят удары по области, стремясь разрушить объекты инфраструктуры и помешать процессу налаживания мирной жизни. Политик посоветовал Киеву одуматься, «пока еще не поздно», прекратить обстреливать и терроризировать мирных граждан, дать возможность воспользоваться законным правом на самоопределение.

«Херсон — это Россия, никаких ХНР не будет»

Стремоусов отметил, что жители области готовятся участвовать в референдуме, чтобы регион вошел в состав РФ, при этом украинские нацисты больше никогда не ступят на территорию региона.

Херсонская область была взята военнослужащими РФ в рамках специальной военной операции на Украине. В регионе стала налаживаться мирная жизнь. Наравне с гривной в обороте обращается рубль. Российские волонтеры и военнослужащие передали местным жителям более 600 тонн гуманитарной помощи.

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