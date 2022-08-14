СМИ: Байден превратил США в банановую республику

Соединенные Штаты Америки начинают превращаться в банановую республику, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на статью журналиста The American Conservative Фрэнка ДеВитоа.
По его словам, страна трансформировалась в спятившую геронтократию из-за правления главы Белого дома Джо Байдена.
Как считает обозреватель, этому способствует антиконституционные попытки американской администрации предотвратить переизбрание президентом в 2024 году бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Отмечается, что, согласно закону, в США запрещено забирать или уничтожать какие-либо секретные документы — в чем и обвиняют Трампа. Это правонарушение может быть чревато как тюремным сроком, так и пожизненным запретом занимать какие-либо высокие государственные должности.
Тем временем журналист британского издания The Spectator Фредди Грей пишет, что ситуация усугубляется публичными казусами 79-летнего Байдена, а также посещение Тайваня спикером Конгресса Нэнси Пелоси. Газета отмечает, что проблемы с детским питанием и число убийств не должны возникать в «самой высокоразвитой капиталистической экономике мира». Грей напомнил слова китайского лидера Си Цзиньпиня, который заявил, что во многих отношениях США быстро регрессируют.