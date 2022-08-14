СМИ: Байден превратил США в банановую республику

Соединенные Штаты Америки начинают превращаться в банановую республику, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на статью журналиста The American Conservative Фрэнка ДеВитоа.

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По его словам, страна трансформировалась в спятившую геронтократию из-за правления главы Белого дома Джо Байдена.

Как считает обозреватель, этому способствует антиконституционные попытки американской администрации предотвратить переизбрание президентом в 2024 году бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что, согласно закону, в США запрещено забирать или уничтожать какие-либо секретные документы — в чем и обвиняют Трампа. Это правонарушение может быть чревато как тюремным сроком, так и пожизненным запретом занимать какие-либо высокие государственные должности.