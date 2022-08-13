В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
38 минут назад

Bloomberg: конфликт на Украине повлиял на отношения Эстонии с Китаем

Газета.Ru

Эстония решила выйти из восточноевропейской инициативы, направленной на укрепление отношений с Пекином, в том числе из-за отказа Китая осудить российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата прибалтийской страны.

Конфликт на Украине повлиял на отношения страны ЕС с Китаем
Фото: ReutersReuters

«Это определенно был фактор, который мы учитывали при принятии решения. До этого мы консультировались с рядом союзников», — рассказал дипломат.

Эстония и Латвия присоединились к Литве и отказались от так называемого формата «16+1», созданного в 2012 году для сотрудничества в проектах инфраструктуры и развития. Источник, знакомый с ходом обсуждения, рассказал, что оба государства добивались выхода других членов, но безуспешно. По его словам, трое или четверо других членов рассматривают возможность ухода, но это политическое решение, которое зависит от лидера у власти в текущий момент.

«Формат не дал существенного практического результата, и мы предпочли бы вести отношения с Китаем через ЕС как единое целое», — объяснил глава МИД.

Бывший госсекретарь США (1973-1977) и советник президента по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер ранее заявил, что Соединенные Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем, и сейчас необходимо «не нагнетать напряженность».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители