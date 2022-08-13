У Саакашвили выявили атрофию мышц

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили страдает атрофией мышц. Об этом в субботу сообщила мать бывшего грузинского лидера Гиули Аласания в беседе с грузинским телеканалом Mtavari Arxi.

"Мышцы у него (Саакашвили - прим. ТАСС) действительно атрофированы. Это видно и невооруженным глазом", - сказала Аласания после того, как навестила сына.

Она также заявила, что у грузинского экс-лидера ослаблен иммунитет.

В четверг брат экс-президента Георгий Саакашвили сообщил, что политику поставили 17 диагнозов, он очень ослаб и похудел на 11 кг со дня поступления в клинику. Семья Саакашвили настаивает на его переводе за границу на лечение.