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15 минут назад

Экс-министра обороны ДНР задержали в Крыму при попытке попасть на фронт

Lenta.ru

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Экс-министра обороны ДНР задержали в Крыму при попытке попасть на фронт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, Стрелков пытался попасть попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует.

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«Все, что он хочет — принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал», — добавил он.

Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.

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