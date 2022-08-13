Экс-министра обороны ДНР задержали в Крыму при попытке попасть на фронт

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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По предварительной информации, Стрелков пытался попасть попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует.

«Все, что он хочет — принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал», — добавил он.