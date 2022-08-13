Пентагон скорректировал свое заявление по поводу обстрела аэродрома в Крыму

Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка. По сообщению Минобороны РФ, на аэродроме в районе Новофедоровки взорвались боеприпасы

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пентагон отредактировал текст на своем сайте, где говорилось, что Украина обстреляла аэродром в Крыму. Раньше оборонное ведомство сообщило, что причиной взрывов на аэродроме Саки в Крыму стал обстрел ВСУ. Теперь в заявлении указано, что Россия понесла значительный ущерб и использовала это как предлог для нанесения удара по Украине.

Хотя Соединенные Штаты не знают, что послужило причиной взрывов, сказал чиновник, ясно то, что они нанесли значительный ущерб российским самолетам и боеприпасам, которые использовались для нападения на Украину, — написано на сайте Пентагона.

До этого на сайте была такая формулировка: «9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму».

Министерство обороны России в качестве причины пожара называло детонацию нескольких авиационных боеприпасов, произошедшую из-за нарушения требований пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивали, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Впоследствии в поселке ввели режим ЧС муниципального масштаба.