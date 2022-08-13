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20 минут назад

Пентагон отказался называть ВСУ ответственными за взрывы в Крыму

News.ru

Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка. По сообщению Минобороны РФ, на аэродроме в районе Новофедоровки взорвались боеприпасы

Пентагон скорректировал свое заявление по поводу обстрела аэродрома в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пентагон отредактировал текст на своем сайте, где говорилось, что Украина обстреляла аэродром в Крыму. Раньше оборонное ведомство сообщило, что причиной взрывов на аэродроме Саки в Крыму стал обстрел ВСУ. Теперь в заявлении указано, что Россия понесла значительный ущерб и использовала это как предлог для нанесения удара по Украине.

Хотя Соединенные Штаты не знают, что послужило причиной взрывов, сказал чиновник, ясно то, что они нанесли значительный ущерб российским самолетам и боеприпасам, которые использовались для нападения на Украину, — написано на сайте Пентагона.

До этого на сайте была такая формулировка: «9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму».

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Министерство обороны России в качестве причины пожара называло детонацию нескольких авиационных боеприпасов, произошедшую из-за нарушения требований пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивали, что никакого огневого воздействия на аэродром не было. Впоследствии в поселке ввели режим ЧС муниципального масштаба.

В Новофедоровке произошла серия взрывов на аэродроме, первый из которых прозвучал 9 августа около 15:00 по местному времени. За ним последовали еще несколько. Число пострадавших при инциденте составило 13 человек, 12 из них отпустили домой после оказания медицинской помощи. Один человек погиб.

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