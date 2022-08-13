Финляндия определилась с механизмом сокращения турвиз россиянам

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависта заявил, что ведомство намеренно бюрократизирует выдачу виз россиянам и создаст огромные очереди. Об этом сообщает MTV.

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По словам Хаависты, туристические визы гражданам России финны будут выдавать только один раз в неделю. Этим днем, вероятно, станет понедельник.

«Это может выглядеть так: по понедельникам консульства рассматривают заявления на выдачу туристических виз, а все остальные рабочие дни только рабочих, семейных и т. д», - сказал глава МИД.

При этом окончательное решение еще не принято.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ввести запрет на въезд всех россиян в страны ЕС. По его мнению, это окажет «эффективное влияние» на Россию.