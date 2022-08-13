Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд в ходе выступления на посвященной проблемам здравоохранения конференции в городе Дандолке проглотил пчелу.

Как сообщает CNBC News, через некоторое время после инцидента чиновник пожаловался, что насекомое застряло у него в горле и "продолжает жужжать внутри".

Политик попытался вытащить пчелу, но в итоге принял решение просто запить насекомое водой.

Канадская сеть Global News вела прямую трансляцию выступления политика и поделилась роликом, на котором запечатлен инцидент с пчелой.