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37 минут назад

Киссинджер: США находятся на грани войны с Москвой и Пекином

News.ru

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер считает, что США находятся «на грани войны» с Москвой и Пекином, об этом он рассказал в интервью газете the Wall Street Journal. Он отметил, что причины для возникновения такой ситуации Соединенные Штаты создали самостоятельно.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем"
Фото: ReutersReuters

Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, — заявил Киссинджер.

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Ранее политик заявлял, что постоянные конфронтации Вашингтона и Пекина не помогут Штатам предотвратить гегемонию КНР и нормализовать отношения. Он считает, что американскому президенту Джо Байдену необходимо следить за тем, чтобы внутренняя политика не мешала «важности понимания устойчивости Китая».

Киссинджер и ранее отмечал, что США и мир в целом в настоящее время нуждаются в более выдающихся политических лидерах, и выражал обеспокоенность, что такие лидеры «не появятся вовремя».

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