В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
29 минут назад

Финляндия определилась с механизмом сокращения турвиз россиянам

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти Финляндии обнаружили механизм сокращения выдачи россиянам туристических виз, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто.

Финляндия определилась с механизмом сокращения турвиз россиянам
Фото: ReutersReuters

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям», – сказал Хаависто в интервью телеканалу MTV3, передает РИА «Новости».

По словам министра, страна таким образом замедлит выдачу туристических виз в России. В июле Финляндия получила около 172 тыс. заявок на получение визы в России, отказавшись называть процент отказа в получении визы. Как сообщали финские СМИ, лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве.

В ГД отреагировали на угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ

В допандемийный, 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

В США, говоря о возможном запрете на въезд россиянам, заявили, что вводимые Вашингтоном против Москвы меры не должны вредить российскому народу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители