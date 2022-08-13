Подоляк назвал условие, которое обозначит победу России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Киева нет мотивации возобновлять переговоры с Москвой. Об этом он сказал в интервью изданию «Бабель», сообщает «Коммерсантъ».
Он отметил, что по мнению Киева, переговоры с российской стороной в текущих условиях будут означать лишь одно — победу России.
«Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых».
По словам Подоляка, переговорный процесс спровоцирует так называемую цивилизационную катастрофу, а затем, считает он, произойдет «падение всей глобальной системы безопасности».
Ранее директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев заявил, что Соединенные Штаты должны убедить Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Москвой. Дипломат считает, что такое решение Вашингтона, скорее всего, оказалось бы наиболее оптимальным. Депутат считает, что только таким образом США могли бы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане.