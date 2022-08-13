Подоляк назвал условие, которое обозначит победу России

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Киева нет мотивации возобновлять переговоры с Москвой. Об этом он сказал в интервью изданию «Бабель», сообщает «Коммерсантъ».

Он отметил, что по мнению Киева, переговоры с российской стороной в текущих условиях будут означать лишь одно — победу России.

«Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых».

По словам Подоляка, переговорный процесс спровоцирует так называемую цивилизационную катастрофу, а затем, считает он, произойдет «падение всей глобальной системы безопасности».