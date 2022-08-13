Раскрыта дата возможной встречи Байдена и Эрдогана

Турция выступила против затягивания закупки у Соединенных Штатов истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу США, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
«Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого издания.
Газета уточняет, что «если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени».
Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией Конгресса на продажу Турции истребителей F-16. Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что турецкий президент Тайип Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.