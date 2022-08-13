Раскрыта дата возможной встречи Байдена и Эрдогана

Турция выступила против затягивания закупки у Соединенных Штатов истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос Конгрессу США, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

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«Турция не хочет, чтобы эта проблема подвергалась длительной процедуре и затягиванию процесса. По этой причине она ведет переговоры с Пентагоном и требует, чтобы вопрос был представлен Конгрессу США», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого издания.

Газета уточняет, что «если используется этот метод, Конгресс должен утвердить вопрос в течение определенного периода времени».