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38 минут назад

Politico рассказала о предложении ЕС снизить давление на Иран ради ядерной сделки

Елена Прошина

Европейский союз рассматривает возможность снижения давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, чтобы возобновить ядерную сделку с Тегераном. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на черновик документа о новом соглашении, передает портал «Известия».

ЕС захотел уменьшить давление на Иран ради ядерной сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, с этой инициативой выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом КСИР официально признан в США террористической организацией. Боррель предложил позволить КСИР вести дела через подставные компании и лица, чтобы организация таким образом могла игнорировать введенные Западом санкции.

В документе уточняется, что неамериканские лица, замеченные в ведении совместных дел с иранскими лицами, не будут подвергаться каким-либо ограничениям. Однако иранские лица не должны быть включены в санкционный список США.

Подобная формулировка предоставит европейцам возможность возобновить ведение дел с Ираном. Politico пишет, что при таких условиях избежать коммерческого взаимодействия с КСИР невозможно.

Газета также отмечает, что эта инициатива неизбежно столкнется с трудностями, так как многие лица в Конгрессе США воспротивятся ослаблению санкций против Ирана. Однако документ уже согласован между США и ЕС.

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