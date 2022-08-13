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1 час назад

Bloomberg: Турция разрушила планы США и Европы по изоляции России

ТК «Звезда»

В первом полугодии экспорт товаров из Турции в Россию достиг максимального показателя с 2014 года и составил 2,91 миллиарда долларов, передает Bloomberg.

Турция разрушила планы США и Европы по изоляции России
Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Global Look PressHristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

«Золотое дно - хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет «новой экономической моделью», - говорится в материале.

Однако агентство отмечает, что сложившаяся ситуация невыгодна для союзников Турции в Североатлантическом альянсе, которые общими действиями стремились сделать так, чтобы Москва с экономической точки зрения осталась в изоляции.

«Это расстроит союзников Турции по НАТО в США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций», - подчеркивается в тексте.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее экономические санкции. Анкара не присоединилась к рестрикциям против Москвы, заявив, что такие меры не решат проблему.

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