Союзники по НАТО должны убедить президента Украины Владимира Зеленского признать поражение, чтобы избежать изматывающего конфликта. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
«Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями. Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, не публично — настаивать именно на том, чтобы Киев признал, что, по крайней мере временно, он проиграл де-факто, если не де-юре. Альтернативой будет непрекращающийся, затяжной, изматывающий конфликт на истощение со всеми вытекающими отсюда человеческими издержками», — пишет The National Interest.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что конечная цель спецоперации — освободить Донбасс. Глава государства отмечал, что мирные жители ДНР и ЛНР страдали от карательных операций ВСУ. 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что освобождение Донбасса идет по плану.