На Западе призвали Зеленского признать поражение

«Теперь союзникам по НАТО вместе с Зеленским необходимо разработать долгосрочную жизнеспособную стратегию, план с реалистичными целями. Союзники по НАТО должны начать активно — хотя, возможно, не публично — настаивать именно на том, чтобы Киев признал, что, по крайней мере временно, он проиграл де-факто, если не де-юре. Альтернативой будет непрекращающийся, затяжной, изматывающий конфликт на истощение со всеми вытекающими отсюда человеческими издержками», — пишет The National Interest.