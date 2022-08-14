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15 минут назад

В Белом доме заявили, что не вмешиваются в историю с обысками у Трампа

ТАССиещё 5

Белый дом не вмешивается в расследование дела об обнаружении у бывшего главы американской администрации Дональда Трампа секретных документов. Об этом заявила пресс-секретарь нынешнего президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

В Белом доме прокомментировали обыски в поместье Трампа
Фото: ReutersReuters

"Что касается правоохранительной системы, расследований, то министерство юстиции имеет полную независимость, - сказала она. - Джо Байден говорил это в ходе предвыборной кампании и в качестве президента. Мы не вмешиваемся, нас не информируют об этом, мы не вовлечены".

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"Для меня в качестве пресс-секретаря президента будет неверно комментировать это, - отметила Жан-Пьер. - Будет неверно для каждого из нас в администрации США, включая президента, комментировать это. Данный вопрос относится к правоохранительной системе".

В понедельник сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе республиканца и помещениях, где проживает экс-президент, когда останавливается во Флориде. Как утверждал сын бывшего хозяина Белого дома Эрик Трамп, ФБР не нашло ничего компрометирующего, изъяв лишь некоторые вещи членов семьи и фотографии. В четверг генеральный прокурор, министр юстиции Меррик Гарленд заявил, что принял решение о проведении обыска в поместье экс-главы вашингтонской администрации. При этом он отказался перечислить основания для такой меры. Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что в ходе операции сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов.

WSJ: у Трампа изъяли секретные документы о Макроне

Согласно сделанному в пятницу достоянием гласности ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы", "Конфиденциальные документы".

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