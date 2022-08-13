Эстония считает вызовом возможность россиян въехать в страну по визе других стран ЕС

Граждане России могут попасть на территорию Эстонии по визам, выданным другими странами Шенгенского соглашения. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает эту возможность «серьезным вызовом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную телерадиовещательную компанию ERR.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ляэнеметс подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство. Гражданин любой страны может беспрепятственно попасть в Эстонию, если получил визу в других странах ЕС. Министр отметил, что сохранившаяся для россиян возможность въезда на территорию Эстонии — серьезный вызов, так как закрытие границы внутри Шенгенского пространства значительно усложнит жизнь самим жителям Эстонии.

По его словам, государство будет тратить на это около 4 млн евро ежемесячно, а пограничные службы должны будут переместиться с внешних на внутренние границы. Ляэнеметс считает, что объединить усилия с другими странами ЕС будет гораздо разумнее.

Ранее сообщалось, что Эстония с 18 августа перестанет пускать граждан России с выданными ей шенгенскими визами. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пояснил, что визы останутся действительными, но россияне попадают в санкционный список — теперь им запрещен въезд на территорию страны.

Исключениями стали сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии, члены их семей, близкие родственники жителей Эстонии, международные перевозчики и другие.