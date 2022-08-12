Эстония решила отказаться принимать российских туристов со всего мира

«Беспокойство вызывает то, что в страну могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов», – заявил Лаури Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.