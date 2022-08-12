Эстония решила отказаться принимать российских туристов со всего мира

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что визы, выданные россиянам другими странами, являются проблемой для Эстонии. Об этом сообщает «Ура.ру».
«Беспокойство вызывает то, что в страну могут въехать, ну, не знаю, 131 тысяча человек, получивших визы в других государствах Европы, которые будут следовать транзитом, для нас это более серьезный вызов», – заявил Лаури Ляэнеметс порталу государственного телерадиовещания ERR.
Он также добавил, что запрет на пересечение шенгенских границ не поможет, так как создаст проблемы уже у самих жителей Эстонии. По словам политика, правильней всего будет найти решение совместно с представителями других стран Евросоюза.
Напомним, что ранее власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой ранее.