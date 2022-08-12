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17 минут назад

Эксперт оценил шансы Шредера выиграть дело против Бундестага

Деловая газета "Взгляд"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может одержать победу в деле против Бундестага Германии, частично отозвавшего привилегии, которые были положены Шредеру как экс-канцлеру, заявил экс-депутат Бундестага от партии АдГ Армин-Паулюс Хампель.

Эксперт оценил шансы Шредера выиграть дело против Бундестага
Фото: ReutersReuters

«Определенно, да. Либо привилегии, предоставляемые Бундестагом экс-канцлерам, отменяются для всех, либо они предоставляются каждому экс-канцлеру независимо от его мнения или политической позиции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта.

Хампель назвал решение отозвать привилегии у бывшего канцлера беспрецедентным. Эксперт также считает, что Шредер мог бы выступить в качестве посредника в разрешении конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии. По словам адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля, иск был подан в административный суд Берлина.

Шредер требует, чтобы ему снова предоставили в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками. При этом адвокаты экс-канцлера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро Шредера и приостановке его работы является незаконным.

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