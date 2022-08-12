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28 минут назад

Время ожидания для пересечения границы с Эстонией достигло 30 часов

Елена Прошина

Пытающиеся пересечь российско-эстонскую границу на автомобиле проведут более суток в очереди на контрольно-пропускном пункте Нарва. Об этом сообщает «Российская газета».

Время ожидания для пересечения границы с Эстонией достигло 30 часов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно системе бронирования очереди для пересечения границы Эстонии GoSwift, сейчас проезда ожидает более 800 машин. Почти 250 из них находится в порядке живой очереди. По предварительным оценкам, водителям придётся ждать более 28 часов.

На границе Эстонии и России образовалась огромная пробка

Ранее власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Исключение сделают только для сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, а также лиц, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Также ограничение не коснётся лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в стране.

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