Время ожидания для пересечения границы с Эстонией достигло 30 часов

Согласно системе бронирования очереди для пересечения границы Эстонии GoSwift , сейчас проезда ожидает более 800 машин. Почти 250 из них находится в порядке живой очереди. По предварительным оценкам, водителям придётся ждать более 28 часов.

Ранее власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Исключение сделают только для сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей, а также лиц, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС. Также ограничение не коснётся лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в стране.