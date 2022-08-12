Турция разрушила планы Запада по изоляции России

Запад ввел беспрецедентные санкции в отношении России и попытался сократить ее доходы от экспорта энергоресурсов. Однако член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой, несмотря на ограничения. На это указывает обозреватель обозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg.

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«Санкции вынудили Россию перераспределять продажи нефти и спровоцировали уход транснациональных корпораций. Но одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией — Турция», — отмечает автор.

По его словам, «это расстроит союзников Анкары по НАТО, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать экономику России с помощью санкций».

Сайкс напомнил, что ранее министр транспорта Турции Адиль Караисмайлоглу похвастался 58-процентным ростом торговли автомобилями с Россией в первые четыре месяца года.

«Это лишь один из примеров масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который достиг восьмилетнего максимума в 2,91 миллиарда долларов в первом полугодии», — подчеркнул обозреватель.