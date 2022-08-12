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25 минут назад

Bloomberg: Турция разрушила планы Запада по изоляции России

Ura.Ru

Запад ввел беспрецедентные санкции в отношении России и попытался сократить ее доходы от экспорта энергоресурсов. Однако член НАТО Турция продолжила активно торговать с Москвой, несмотря на ограничения. На это указывает обозреватель обозреватель Патрик Сайкс в материале Bloomberg.

Турция разрушила планы Запада по изоляции России
Фото: ReutersReuters

«Санкции вынудили Россию перераспределять продажи нефти и спровоцировали уход транснациональных корпораций. Но одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией — Турция», — отмечает автор.

По его словам, «это расстроит союзников Анкары по НАТО, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать экономику России с помощью санкций».

Сайкс напомнил, что ранее министр транспорта Турции Адиль Караисмайлоглу похвастался 58-процентным ростом торговли автомобилями с Россией в первые четыре месяца года.

Эрдоган: Россия и Турция договорились о торговле в рублях

«Это лишь один из примеров масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который достиг восьмилетнего максимума в 2,91 миллиарда долларов в первом полугодии», — подчеркнул обозреватель.

Страны Запада ввели санкции против России из-за начала спецоперации РФ на Украине. Турция не поддержала курс на ограничения. В частности, Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности по поводу покупки российского газа за рубли. Кроме того, президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что Путин создает новый миропорядок, за которым Западу остается только наблюдать.

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