В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

У Трампа нашли 11 комплектов секретных документов

Lenta.ruиещё 1

При обыске в имении экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и по закону предназначались для ознакомления только в специальных государственных учреждениях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

У Трампа нашли 11 комплектов секретных документов
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что агенты ФБР забрали из дома Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, записку от руки и документ о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Также указывается, что в документах содержалась информация о «президенте Франции».

Ранее Дональд Трамп опроверг опубликованные The Washington Post данные о том, что агенты ФБР искали в его имении Мар-а-Лаго секретные документы, связанные с ядерным оружием.

Обыски в имении Трампа состоялись 8 августа. Политик связал это с его возможным участием в выборах 2024 года.

«После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным», — говорится в заявлении Трампа.

По словам свидетеля, в обысках участвовало около 100 агентов ФБР.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители