Анонсирована первая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Эксперт по азиатским странам Кит Чжай в статье для Wall Street Journal рассказал, что в ноябре возможна личная встреча президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином.

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Кит Чжай подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса глава КНР не покидал страну на протяжении почти трех лет. Встречи с коллегами также проводились редко, с президентом США он встретится в первый раз.

Автор статьи уточнил, что администрация китайского лидера прорабатывает детали поездки Си Цзиньпина в юго-восточную Азию.