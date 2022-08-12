В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
46 минут назад

WSJ анонсировала первую встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина

Илья Родин

Эксперт по азиатским странам Кит Чжай в статье для Wall Street Journal рассказал, что в ноябре возможна личная встреча президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином.

Анонсирована первая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина
Фото: ReutersReuters

Кит Чжай подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса глава КНР не покидал страну на протяжении почти трех лет. Встречи с коллегами также проводились редко, с президентом США он встретится в первый раз.

Автор статьи уточнил, что администрация китайского лидера прорабатывает детали поездки Си Цзиньпина в юго-восточную Азию.

Эксперт назвал цель визита Пелоси на Тайвань

По словам эксперта, в ноябре в Азии пройдут два крупных саммита. В Бали планируется провести встречу G20, затем в Бангкоке состоится мероприятие АТЭС. На полях одного из саммитов возможна личная встреча лидеров двух держав.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители