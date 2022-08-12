Анонсирована первая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Эксперт по азиатским странам Кит Чжай в статье для Wall Street Journal рассказал, что в ноябре возможна личная встреча президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином.
Кит Чжай подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса глава КНР не покидал страну на протяжении почти трех лет. Встречи с коллегами также проводились редко, с президентом США он встретится в первый раз.
Автор статьи уточнил, что администрация китайского лидера прорабатывает детали поездки Си Цзиньпина в юго-восточную Азию.
По словам эксперта, в ноябре в Азии пройдут два крупных саммита. В Бали планируется провести встречу G20, затем в Бангкоке состоится мероприятие АТЭС. На полях одного из саммитов возможна личная встреча лидеров двух держав.