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38 минут назад

Литва будет судиться с Россией

Елена Прошина

Вильнюс решил присоединиться к судебному иску против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска. Ее слова приводит ТАСС.

Литва будет судиться с Россией
Фото: ReutersReuters

Добровольска заявила, что запрос о выступлении Литвы в суде в качестве третьей стороны уже передан Европейскому суду по правам человека. По ее словам, в петиции отмечается, что Россия «осуществляет целенаправленные нападения на мирных жителей и их имущество на всей территории Украины, тем самым нарушая международные права».

Кроме того Добровольска добавила, что Вильнюс готов поддерживать Киев во всех юридических инициативах.

Напомним, что еще в июне Украина подала в ЕСПЧ иск против России. В нем Киев требует полного вывода войск РФ и присуждение денежной компенсации потерпевшим сторонам. При этом России еще в марте начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы о неисполнении в стране решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года.

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