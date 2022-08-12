Литва будет судиться с Россией

Вильнюс решил присоединиться к судебному иску против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска. Ее слова приводит ТАСС.

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Добровольска заявила, что запрос о выступлении Литвы в суде в качестве третьей стороны уже передан Европейскому суду по правам человека. По ее словам, в петиции отмечается, что Россия «осуществляет целенаправленные нападения на мирных жителей и их имущество на всей территории Украины, тем самым нарушая международные права».

Кроме того Добровольска добавила, что Вильнюс готов поддерживать Киев во всех юридических инициативах.