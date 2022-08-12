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1 час назад

Зеленский предложил Раде продлить действие военного положения и мобилизации на Украине

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении действия военного положения и мобилизации на Украине. Об этом в пятницу сообщается на сайте Верховной рады.

Зеленский предложил Раде продлить мобилизацию на Украине
Фото: ReutersReuters

"Глава государства внес на рассмотрение парламента проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации и проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения на Украине", - говорится в сообщении.

Тексты документов пока не опубликованы.

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Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 22 мая Верховная рада в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 суток - до 23 августа.

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