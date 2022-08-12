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8 минут назад

На Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией

Деловая газета "Взгляд"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения украинцев на предмет возможного сотрудничества с Россией.

На Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», – приводит слова Данилова «Политика страны».

Ранее в Минобороны заявили, что власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых собираются пытать.

До этого украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.

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