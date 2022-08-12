На Украине призвали проверить всех украинцев на связь с Россией

«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», – приводит слова Данилова «Политика страны».