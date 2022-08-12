Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море, создав совместную систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

В связи с этим он делает вывод, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Певкур также пояснил, что эти планы возможно будет реализовать, когда Финляндия вступит в НАТО.