Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море, создав совместную систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.
«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», — пояснил он.
В связи с этим он делает вывод, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Певкур также пояснил, что эти планы возможно будет реализовать, когда Финляндия вступит в НАТО.
Ранее Эстония стала ограничивать въезд в страну гражданам России. В Национальной службе новостей также писали, что Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам.