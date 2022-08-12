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10 минут назад

Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море

Ura.Ru

Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море, создав совместную систему противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti.

Финляндия и Эстония хотят отобрать у России море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива», — пояснил он.

В связи с этим он делает вывод, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Певкур также пояснил, что эти планы возможно будет реализовать, когда Финляндия вступит в НАТО.

Ранее Эстония стала ограничивать въезд в страну гражданам России. В Национальной службе новостей также писали, что Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам.

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