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23 минуты назад

Названо событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, сообщило Bloomberg.

Названо событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
Фото: ReutersReuters

«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».

Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.

По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.

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Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.

Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.

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