В Италии осудили заявление Зеленского про возвращение Крыма

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть Крым могут превратить нынешний кризис в республике в полноценную мировую войну. Об этом заявил Доменико Куирико в статье для итальянского издания La Stampa.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Журналист считает, что возможное нападение украинских войск на крымский полуостров приведет к крайне жесткой реакции со стороны Москвы. Нынешние события на Украине «окажутся лишь временным этапом перед адом», считает он.

«Попытка вернуть Крым — маневр, который не может произойти без "зеленого света" со стороны США, и это означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств», — добавил Куирико.