В Молдавии заявили о взломе почты Санду

Администрация президента Молдавии сообщила о взломе сервера электронной почты главы государства Майи Санду. Об этом пишет Sputnik.
«Администрация президента Молдовы сообщает, что сервер электронной почты института президента скомпрометирован», – сообщили в пресс-службе.
Как уточняется, взлом был обнаружен 10 августа. В настоящее время ответственные структуры расследуют причины и последствия этого преступления.
Напомним, в последние месяцы злоумышленники присылают сообщения на электронные адреса учреждений с ложными сообщениями о минировании. Правоохранительные органы не могут вычислить виновных.
Ране стало известно, что группа активистов оскорбляла в здании Антикоррупционной прокуратуры мать экс-президента Молдавии Игоря Додона Галину. Также женщине предъявили обвинения в сообщничестве по делу о незаконном обогащении ее сына. Позднее Додон обвинил Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью.