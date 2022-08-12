В Молдавии заявили о взломе почты Санду

Администрация президента Молдавии сообщила о взломе сервера электронной почты главы государства Майи Санду. Об этом пишет Sputnik.

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«Администрация президента Молдовы сообщает, что сервер электронной почты института президента скомпрометирован», – сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, взлом был обнаружен 10 августа. В настоящее время ответственные структуры расследуют причины и последствия этого преступления.

Напомним, в последние месяцы злоумышленники присылают сообщения на электронные адреса учреждений с ложными сообщениями о минировании. Правоохранительные органы не могут вычислить виновных.