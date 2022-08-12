В школах Киева отказались преподавать русский язык

В грядущем учебном году в киевских школах не будут преподавать на русском языке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в комиссии по вопросам образования Киевского горсовета.

Фото: Reuters Reuters

В организации отметили, что изучение русского языка в качестве факультатива для школьников также не предусмотрено.

Напомним, что в последние несколько лет власти Украины активно запрещают изучение русского языка и его использование на территории страны. В частности, во Львовской области убрали классы обучением на русском языке, а с 1 июля в Киеве запретили использование любого русскоязычного культурного продукта, в том числе книг и песен.