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17 минут назад

В ООН не поддержали украинскую версию событий вокруг ЗАЭС

Lenta.ruиещё 1

На заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) никто не поддержал украинскую версию событий вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

В ООН не поддержали украинскую версию событий вокруг Запорожской АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — рассказал дипломат.

Полянский также выразил надежду, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС состоится в ближайшее время и ему не будет препятствовать Киев или Секретариат ООН, «сколько бы он ни отрицал свою подобную линию».

В мире,Дмитрий Полянский,МАГАТЭ,Совбез ООН,
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