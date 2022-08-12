В ООН не поддержали украинскую версию событий вокруг Запорожской АЭС

«Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций», — рассказал дипломат.

Полянский также выразил надежду, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС состоится в ближайшее время и ему не будет препятствовать Киев или Секретариат ООН, «сколько бы он ни отрицал свою подобную линию».