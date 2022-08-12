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24 минуты назад

Посол Украины в США назвала неожиданного союзника России

Мария Иванова

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова назвала зиму одним из союзников России в конфликте, объяснив это проблемами с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

Посол Украины в США назвала неожиданного союзника России
Фото: ReutersReuters

«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.

По мнению посла, если РФ с наступлением зимы прекратит поставки энергоресурсов Европу, это ударит по простым гражданам.

Кроме этого Маркарова предостерегла США от «усталости от Украины»: по ее мнению, это придаст смелости президенту России Владимиру Путину.

«Можете ли вы просто сказать: «Хорошо, давайте забудем об Украине и займемся чем-то другим»? Ответ - нет», - заявила Маркарова.

Она подчеркнула, что если «Россию не остановить на Украине», она будет угрожать другим странам Европы, на которые распространяется действие пакта о взаимной обороне НАТО.

«И тогда всем придется воевать, и это будет намного дороже», - заявила дипломат.

Обозреватель The National Interest Араш Тупчинеджад ранее заявил, что Украине стоит последовать совету бывшего госсекретаря Генри Киссинджера и возобновить переговоры с РФ, даже если для этого придется пойти на уступки.

Тупчинеджад отметил, что США и их основные союзники по НАТО уже выделили Киеву миллиарды долларов, но неизвестно, как долго Запад будет продолжать финансировать военные действия Украины. Надвигающаяся инфляция и внутренние проблемы способны отвлечь западных политиков, а усталость от конфликта может уменьшить энтузиазм их граждан.

В мире,Оксана Маркарова,Генри Киссинджер,Владимир Путин,НАТО,
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