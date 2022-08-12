Выплывший из моря кабан напугал людей и попал на видео

В Испании огромный кабан распугал людей на пляже. Животное выплыло из моря в районе Бенахарафе в Малаге на глазах у отдыхающих. На инцидент обращает внимание издание The Sun.

На кадрах видно, как парнокопытное вышло из воды на берег и вызвало панику у людей. Кабан резво пробежался по пляжу и едва не врезался в пожилых людей. Возможно, изнуренный погодными условиями зверь решил охладиться.