В Литве прекратили работу шесть центров регистрации беженцев с Украины

Прием беженцев с Украины в Литве сейчас ведет лишь один на страну центр регистрации, который открыт в Алитусе. Об этом сообщила радиостанция LRT.

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При этом в шести других города Литвы данные центры по приему беженцев перестали работать на фоне снизившегося потока лиц, находящихся в поисках убежища.

Вице-мэр Юргита Шукявичене подчеркнула, что за один день в центр обращаются в среднем около 20 человек. Сейчас временное пристанище здесь нашли около 40 беженцев.

В центрах регистрации, до этого доступных в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Мариямполе, Паневежисе и Шяуляе, беженцы проходили миграционные процедуры.

Прибывшие в страну могли находиться в ней 72 часа, после чего тех, кто решал остаться в Литве, отправляли в установленные места на расселение.

Ранее в Германии пожаловались на нехватку преподавателей для обучения детей украинских беженцев.