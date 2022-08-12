В Литве прекратили работу шесть центров регистрации беженцев с Украины

Прием беженцев с Украины в Литве сейчас ведет лишь один на страну центр регистрации, который открыт в Алитусе. Об этом сообщила радиостанция LRT.
При этом в шести других города Литвы данные центры по приему беженцев перестали работать на фоне снизившегося потока лиц, находящихся в поисках убежища.
Вице-мэр Юргита Шукявичене подчеркнула, что за один день в центр обращаются в среднем около 20 человек. Сейчас временное пристанище здесь нашли около 40 беженцев.
В центрах регистрации, до этого доступных в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Мариямполе, Паневежисе и Шяуляе, беженцы проходили миграционные процедуры.
Прибывшие в страну могли находиться в ней 72 часа, после чего тех, кто решал остаться в Литве, отправляли в установленные места на расселение.
Ранее в Германии пожаловались на нехватку преподавателей для обучения детей украинских беженцев.
При обучении детей беженцев приходится импровизировать, так как у учителей нет определенных указаний от немецких властей.