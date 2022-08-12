В Германии выставили украинским беженцам огромные счета за коммуналку

Уехавшая в Германию украинка пожаловалась, что власти выставили ей и другим людям из лагеря беженцев счет за коммунальные услуги. Как сообщает телеканал «360», накануне им пришло письмо, в котором указана сумма более 800 евро (более 50 тыс. рублей) за пользование светом, водой и помещением.

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Женщина отметила, что живет в лагере вместе с ребенком и никаких пособий от немецких властей пока не получала.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины в Европу хлынула волна беженцев. Власти стран Евросоюза сперва оказывали поддержку украинским гражданам, однако позднее от подобных мер стали отказываться.