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57 минут назад

В Германии выставили украинским беженцам огромные счета за коммуналку

Никита Бородкин

Уехавшая в Германию украинка пожаловалась, что власти выставили ей и другим людям из лагеря беженцев счет за коммунальные услуги. Как сообщает телеканал «360», накануне им пришло письмо, в котором указана сумма более 800 евро (более 50 тыс. рублей) за пользование светом, водой и помещением.

В Германии выставили украинским беженцам огромные счета за коммуналку
Фото: ReutersReuters

Женщина отметила, что живет в лагере вместе с ребенком и никаких пособий от немецких властей пока не получала.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины в Европу хлынула волна беженцев. Власти стран Евросоюза сперва оказывали поддержку украинским гражданам, однако позднее от подобных мер стали отказываться.

Так, в некоторых регионах Германии перестали принимать украинцев из-за превышения нормы на регистрацию приезжих, а в Польше местным жителям перестали выплачивать по 40 злотых (порядка 480 рублей) в день за размещение беженцев в своем доме. Кроме того, около четверти участников британской программы «Жилье для Украины» заявили, что не хотят оставлять у себя «гостей» дольше чем на полгода — некоторые объясняют это ростом цен в стране.

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