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34 минуты назад

Шредер подал в суд на Бундестаг

Мария Иванова

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на немецкий парламент, потребовав вернуть ему часть отозванных привилегий. Об этом сообщает Tagesschau.

В мае Шредера лишили офиса и сотрудников в Бундестаге. СМИ писали, что расходы на персонал Шредера составляли около 400 тысяч евро в год.

В парламенте заявили, что Шредер больше не выполняет никаких обязанностей в качестве бывшего канцлера, поэтому оснований для предоставления ему сотрудников и офиса нет. При этом за политиком сохранили охрану и пенсию.

Решение отобрать у Шредера часть привилегий связывали с работой экс-канцлера с российскими госкомпаниями.

В иске, поступившем в Административный суд Берлина, Шредер потребовал, чтобы ему снова предоставили канцелярию с сотрудниками.

Как отметили его юристы, Бундестаг заявлял, что Шредер не выполняет обязанностей экс-канцлера, но при этом в парламенте не уточняли, что именно представляют собой эти обязанности.

Бывший канцлер подвергался резкой критике за связи с компаниями РФ и близость к президенту Владимиру Путину. Однако Бюджетный комитет парламента не обосновал отмену привилегий Шредера ни его работой в энергетических компаниях, ни его отношением к украинскому кризису, отмечает Tagesschau.

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