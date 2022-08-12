Шредер подал в суд на Бундестаг

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на немецкий парламент, потребовав вернуть ему часть отозванных привилегий. Об этом сообщает Tagesschau.

В мае Шредера лишили офиса и сотрудников в Бундестаге. СМИ писали, что расходы на персонал Шредера составляли около 400 тысяч евро в год.

В парламенте заявили, что Шредер больше не выполняет никаких обязанностей в качестве бывшего канцлера, поэтому оснований для предоставления ему сотрудников и офиса нет. При этом за политиком сохранили охрану и пенсию.

Решение отобрать у Шредера часть привилегий связывали с работой экс-канцлера с российскими госкомпаниями.

В иске, поступившем в Административный суд Берлина, Шредер потребовал, чтобы ему снова предоставили канцелярию с сотрудниками.

Как отметили его юристы, Бундестаг заявлял, что Шредер не выполняет обязанностей экс-канцлера, но при этом в парламенте не уточняли, что именно представляют собой эти обязанности.