В Европарламенте назвали «слабоумием» решение Эстонии по россиянам

Депутат Европарламента Яна Тоом назвала решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, признаком слабоумия. По ее словам, такое решение создает абсурдную ситуацию. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ERR.

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«Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — заявила Тоом, добавив, что это «абсурдная ситуация».

По ее мнению, такие инициативы никак не помогут урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, маловероятно, что предложение будет принято на уровне Евросоюза.

«Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине. У меня не укладывается это в голове», — подчеркнула Тоом.